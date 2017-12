Terremoto: medaglia d'oro a Dipartimento Protezione Civile

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà lunedì 11 dicembre la medaglia d'oro al merito civile al Dipartimento della Protezione civile come segno di riconoscenza nei confronti di tutte le componenti del sistema di protezione civile per l'attività svolta in occasione dei terremoti che hanno colpito nel 2016 il centro Italia. La cerimonia si terrà nella sede del Dipartimento in via Vitorchiano, a Roma e prevede - a partire dalle 11 - la visita del capo dello Stato alla Sala situazione Italia e alle altre sale di monitoraggio. Mattarella sarà accompagnato dal sottosegretario Maria Elena Boschi e dal capo del Dipartimento Angelo Borrelli. Dopo un saluto ai rappresentanti del Comitato operativo riuniti nell'auditorium, inizierà la cerimonia di conferimento dell'onorificenza, alla presenza dei vertici delle componenti del sistema nazionale di protezione civile, delle Regioni collegate in videoconferenza e di una rappresentanza del personale del Dipartimento. La cerimonia di consegna della medaglia d'oro al merito civile sarà trasmessa in streaming sul sito www.protezionecivile.gov.it a partire dalle ore 11.40.(ANSA).