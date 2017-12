(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Penso che ne abbiamo già visti di governi dei presidenti, delle larghe intese, della responsabilità. Sì, governi di inciucio sono. Per questo si va a votare quando non ci sono i voti in un governo fatto dai cittadini. Dopodiché io spero che questo non accada e Fdi lavora per vincere ma se non ci dovessero essere i voti per governare le forze che hanno approvato questa legge elettorale se ne dovranno prendere la responsabilità". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni ai microfoni di radio 1 interpellata sulla possibilità che ci sia un governo del presidente dopo il voto in Primavera.