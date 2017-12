(ANSA) - MODENA, 4 DIC - Ha picchiato la compagna di trent'anni al quinto mese di gravidanza, rubandole il cellulare per controllare i contenuti. Dopo l'allarme della donna, la Polizia di Stato è riuscita a rintracciare l'autore, un italiano di 34 anni. È successo a Modena, dove l'uomo è finito in manette per la rapina del cellulare. I fatti sono avvenuti ieri in via Toscana verso le 10, successivamente il 34enne è stato fermato alla stazione dei treni di Modena dagli agenti. (ANSA).