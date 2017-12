Turchia: 982 arrestati per terrorismo

(ANSA) - ISTANBUL, 4 DIC - Ancora arresti di massa sotto lo stato d'emergenza post-golpe in Turchia. Sono 982 le persone finite in manette nell'ultima settimana con accuse di "terrorismo", secondo il ministero degli Interni. La maggior parte (664) è sospettata di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Altre 246 persone sono state arrestate in operazioni contro supposti affiliati al Pkk curdo, durante le quali, riferisce sempre Ankara, sono anche stati "neutralizzati" 32 combattenti, di cui 11 uccisi. Detenuti anche 69 sospetti affiliati all'Isis e 3 a gruppi illegali di estrema sinistra. Dal tentato putsch, gli arresti per presunti reati di terrorismo in Turchia sono stati più di 50 mila.