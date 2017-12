(ANSA) - BRUXELLES, 4 DIC - La premier britannica Theresa May è arrivata al Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, dove è stata accolta dal presidente dell'esecutivo Ue Jean-Claude Juncker. E' ora in corso il pranzo di lavoro tra i due sui negoziati per la Brexit. Alle 16 May incontrerà anche il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.