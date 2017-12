(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Al di là dell'arroganza mostrata dal Pd nei riguardi del parlamento, il sottosegretario Maria Elena Boschi per ragioni di opportunità politica non dovrebbe trarne dovute conclusioni, le stesse che in questi anni ha chiesto per altri con il ditino alzato?". Lo scrive su Twitter Miguel Gotor, senatore di Mdp, commentando la notizia che il padre Pier Luigi è indagato per la vicenda Banca Etruria.