Gb: sondaggio, Labour al record storico con 8 punti su Tory

(ANSA) - LONDRA 4 DIC - Vola in Gran Bretagna nei consensi il Labour di Jeremy Corbyn, accreditato di un record storico del 45% di voti potenziali (meglio del miglior risultato elettorale mai ottenuto da Tony Blair) da un sondaggio realizzato da Survation: unico istituto che indovinò il risultato delle ultime elezioni. Il maggior partito di opposizione, spostato nettamente a sinistra da Corbyn, precede ora di ben 8 punti, stando a questa rilevazione, i Conservatori della premier Theresa May, che arrancano al 37%. E questo a dispetto della persistente polemica interna dell'ala moderata, che denuncia 'epurazioni' di candidati locali non fedeli alla linea 'corbynista', accusando proprio oggi per bocca di un grande vecchio del partito, l'85enne lord Roy Hattersley, il movimento giovanile radicale Momentum e il sindacato Unite di voler 'sequestrare' il Labour. Il 50% di elettori del Regno, secondo Survation, chiede di inoltre avere l'ultima parola - attraverso una qualche forma di voto popolare - sull'esito dei negoziati sulla Brexit.