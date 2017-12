(ANSA) - BOLZANO, 4 DIC - "Le minacce non mi spaventano e quindi tiro avanti dritto e sto in mezzo alla gente. Non sto chiuso nel palazzo ma in mezzo alla gente". Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, intervenendo a Bolzano. "L'Italia - ha aggiunto - la cambio pacificamente e democraticamente. Voglio che la gente stia tranquilla e sia sicura. Entrando in Bolzano ho visto un po' troppi finti profughi che gironzolano per strada che non scappano da nessuna guerra".