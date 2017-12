Boldrini, questione lavoro è un'urgenza democratica

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "La questione del lavoro è realmente una urgenza democratica, perché mina alla base la fiducia stessa nella democrazia. Cosa me ne faccio della democrazia, se non dà da mangiare a me e ai miei figli?". Lo afferma, tra gli applausi, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, alla presentazione del libro di Gad Lerner, "Concetta, una storia operaia". "Con i lavoretti ed i frammenti di salario non si organizza una vita. Il lavoro umiliato o mancante - aggiunge - origina la profonda crisi nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni".