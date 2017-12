Molestie su alunne, condannato dipendente scolastico

(ANSA) - CAGLIARI, 4 DIC - Una condanna a quattro anni e otto mesi è stata inflitta a un dipendente scolastico di istituti elementari per aver molestato alcune sue alunne tra il 2009 e il 2011 in scuole di Cagliari e dell'hinterlnad. Accogliendo la richiesta del pubblico ministero Maria Virginia Boi, il collegio della seconda sezione del Tribunale di Cagliari ha ritenuto colpevole l'imputato - di cui non si possono rendere note le generalità per evitare il riconoscimento delle piccole vittime - di violenza sessuale su minore. Dopo le indagini svolte dai carabinieri di Cagliari sotto la supervisione della Procura, le stesse ragazzine delle varie scuole coinvolte erano state sottoposte ad un incidente probatorio ed avevano confermato i comportamenti morbosi tenuti dell'adulto. Da qui la decisione del pm di chiedere e poi ottenere il processo. Oggi la condanna. Il tribunale ha anche riconosciuto una provvisionale di circa 20mila euro ciascuna alle tre famiglie delle minori che si sono costituite parte civile.