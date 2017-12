Giardiniere cade da albero in villa Gernetto, morto

(ANSA) - LESMO (MONZA), 4 DIC - È morto in ospedale, al San Raffaele di Milano, il giardiniere che questa mattina è caduto da un albero mentre lavorava all'interno di Villa Gernetto a Gerno, frazione di Lesmo (Monza), dove Silvio Berlusconi voleva aprire l'università del pensiero liberale. Marco Pastore, 29 anni, lascia la moglie e un figlio di cinque anni, con cui viveva a Bernareggio. La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa quindici metri, sembra a causa di un cedimento dell'albero sui cui si era arrampicato. Trasportato in arresto cardiaco in elicottero al San Raffaele, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, il 29enne è deceduto. Esperto di arrampicata, Pastore lavorava all'interno della villa di proprietà di 'Fininvest Sviluppi immobiliari Spa' per la sua azienda di famiglia 'Il giardino del vicino', su commissione di un'altra società che ha in gestione la manutenzione del verde di Villa Gernetto.