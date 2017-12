Artigiano ucciso, arrestata ex moglie e suo compagno

(ANSA) - GENOVA, 5 DIC - Per l'uccisione di Antonio Olivieri, l'imbianchino trovato morto a Sestri Levante (Genova) il 23 novembre scorso con la testa fracassata, sono stati arrestati l'ex moglie Gesonita Barbosa, brasiliana di 35 anni, e il nuovo convivente di lei Paolo Ginocchio, 45 anni di Chiavari. I due sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Genova con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Avrebbero agito per odio: la donna con il ruolo di mandante, mentre l'uomo sarebbe l'autore materiale del delitto. La donna, per l'accusa, nutriva odio verso Olivieri, da cui era in via di separazione, e al quale aveva già bruciato il motorino, gesto per cui era stata condannata in tribunale due giorni prima del delitto. Barbosa, in cura al Sert per ludopatia e sempre in cerca di soldi, provava un forte risentimento verso Olivieri che aveva più volte minacciato di morte. Lo riteneva responsabile della scelta compiuta dal tribunale di affidare all'uomo la figlia di 15 anni della donna e il figlio di 10 anni della coppia.