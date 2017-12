La Francia resta leader mondiale nella sostenibilità alimentare

La Francia si conferma leader mondiale nella sostenibilità alimentare collocandosi al primo posto nella classifica del Food Sustainability Index (Fsi) 2017. Rispetto all’edizione 2016 (la prima), al secondo posto resta saldo il Giappone, seguito dalla Germania che scalza il Canada. L'Italia arretra di una posizione, collocandosi al settimo posto. Uno scivolamento dovuto anche all’ingresso nell’indice di altri 9 Paesi rispetto all’edizione 2016, tra cui la Svezia e il Portogallo che occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione (al quarto posto c'è la Spagna). L’Italia è però «campione» per agricoltura sostenibile, superando la Germania che lo scorso anno era prima e quest’anno solo terza, dopo la Colombia.

L’edizione 2017 del Food Sustainability Index è stata presentata nel corso della seconda e ultima giornata dell’ottavo Forum su alimentazione e nutrizione organizzato dalla Fondazione Barilla all’Hangar Bicocca di Milano. Un appuntamento internazionale per parlare di cibo e di quanto quello che mettiamo nel piatto “pesa” sul nostro Pianeta. Ospiti di fama mondiale e un dibattito sul “sistema cibo” tra Guido Barilla e Carlin Petrini.

L’indice, sviluppato e lanciato lo scorso anno dall’Intelligence Unit dell’Economist in collaborazione con il Barilla Center for Food&Nutrition, in questa edizione analizza la sostenibilità del sistema alimentare di 34 Paesi che insieme rappresentano l’87% del Pil globale e i 2 terzi della popolazione mondiale. Tre i «pilastri» sui cui si basa l’Fsi: lo spreco di cibo, l’agricoltura sostenibile e le sfide nutrizionali.

L’Italia, secondo l’indice, mostra diverse luci ma anche alcune «ombre». Bene per quanto riguarda la sostenibilità della produzione agricola, che permette al nostro Paese di arrivare primo, subito davanti alla Colombia e alla Germania. In particolare, il successo dell’Italia è giustificato da ottime performance per quanto riguarda la disponibilità di acqua ma anche la capacità di gestione che ne viene fatta. Rispetto alla lotta allo spreco, l’Italia compie un grande passo avanti passando dal nono posto del 2016 al quarto di quest’anno, dietro a Francia, Germania e Spagna. Resta ancora molto da fare, invece, per quanto riguarda le sfide nutrizionali, un ambito che vede l’Italia solo al 19esimo posto. A pesare è «la percentuale di bambini sovrappeso nella fascia tra i 5 e i 19 anni di età (ma anche negli adulti), abbinata al basso numero di persone che raggiungono il livello di attività fisica raccomandata a settimana».

Nella classifica globale per la sostenibilità alimentare, gli Emirati Arabi, pur avendo il più altro Pil pro capite, si classificano all’ultimo posto, mentre l’Etiopia, che è il Paese più povero tra quelli presi in esame, raggiunge il 12esimo posto. Solo 21esimi gli Stati Uniti, anche a causa del 31esimo posto ottenuto per agricoltura sostenibile. In termini di sfide nutrizionali, gli Usa si posizionano al 24esimo posto, trainati dall’elevato consumi di carne e grassi saturi e il fatto che il contenuto di zuccheri nella dieta degli americani è il più alto tra tutti i Paesi considerati dallo studio.



MACROGEO: CIBO E CAMBIAMENTI CLIMATICI TRA LE CAUSE CHE SPINGONO 1 MILIARDO DI PERSONE A MIGRARE

1 miliardo. Tante sono le persone che nel mondo vengono considerate “migranti”, perché si spostano all’interno del proprio Paese di nascita e residenza (760 milioni) o perché residenti in un Paese diverso da quello dove sono nati (245 milioni). Le cause? Molteplici, anche se quando si parla di migrazione non si può trascurare che ogni punto percentuale di aumento dell’insicurezza alimentare costringe l’1,9% della popolazione a spostarsi, mentre un ulteriore 0,4% fugge per ogni anno di guerra. E in questo quadro generale, Mediterraneo ed Europa ricoprono ancora un ruolo rilevante in termini di Paesi di destinazione, anche se in un’ottica di rotte percorse quella che va dal Sud verso il Nord e in particolare dall’Africa verso l’Europa sembra riguardare poco meno del 10% dei migranti africani. In questo percorso, sia in termini di sviluppo economico che di integrazione delle abitudini culturali, il cibo continua a ricoprire un ruolo predominante, sia perché resta una delle principali cause di migrazione, sia perché rappresenta una risorsa - anche economica – per i Paesi di destinazione. Sono queste, in sintesi, alcune delle principali evidenze dello studio “Food & Migration. Understanding the geopolitical nexus in the Euro-Mediterranean”, realizzato da MacroGeo insieme a BCFN. (Per maggiori dettagli vedi cs dedicato).

IL WORLD FOOD PROGRAMME ITALIA PATROCINA IL FORUM BCFN 2017

Quest’anno il Forum BCFN gode del patrocinio del World Food Programme Italia, l’organizzazione che opera a favore del World Food Programme (WFP), la più importante organizzazione umanitaria la cui missione fondamentale è contrastare la fame a livello globale. “Portare cibo significa portare la vita”, afferma Tiziana dell’Orto, Direttore Generale del WFP Italia. “Questa edizione del Forum darà a tutti i partecipanti l’opportunità di sostenere con una donazione il lavoro del WFP attraverso una campagna sui social promossa grazie alla Fondazione Barilla. Il WFP, parte del sistema delle Nazioni Unite, è finanziato solo su base volontaria. Abbiamo bisogno del contributo di tutti: individui, aziende, istituzioni, governi”.