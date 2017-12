Mattarella, lavoro volontari tesoro dal valore inestimabile

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "La Giornata internazionale del volontariato, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è un riconoscimento del grande valore etico e sociale dell'opera quotidiana di milioni di persone che, in ogni parte del pianeta, dedicano tempo, passione, talento nel testimoniare solidarietà, nel rafforzare i vincoli di comunità, nel migliorare il mondo che tutti abitiamo". Lo afferma, in una nota, il Capo dello Stato Sergio Mattarella. "Il volontariato è espressione alta di umanità. Il lavoro che i volontari donano rappresenta un tesoro di valore inestimabile, che affronta problemi e semina speranza e fiducia, arricchendo il modello sociale", aggiunge Mattarella. "Il volontariato può essere, nella diversità e nella libertà delle sue espressioni, un moltiplicare e un catalizzare delle energie per un mondo sempre più equo e inclusivo", conclude il Presidente.