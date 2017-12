Sicilia: all'Ars rito dell'accoglienza, deputati a Palazzo

(ANSA) - PALERMO, 5 DIC - Tutto pronto in Assemblea per l'accoglienza dei deputati, eletti il 5 novembre. Si comincia domani, dalle 10 alle 19, e poi dopodomani dalle 10 alle 13 per gli adempimenti di rito. Ad accogliere gli onorevoli saranno lo staff della segreteria generale, i direttori e i funzionari dei servizi. Ogni deputato sarà accompagnato dagli assistenti al piano parlamentare dove saranno fatti gli accrediti e le fotografie; quindi in sala Gialla e in sala Rossa prenderanno contatto con gli uffici; sarà consegnato loro il manuale parlamentare, il regolamento e il tesserino che servirà per le votazioni in aula. Alla ragioneria i parlamentari comunicheranno i propri dati sensibili, come codice fiscale, mail e Iban per l'accredito delle indennità. Ad ogni deputato saranno consegnati due inviti per ospiti che vorranno partecipare alla seduta d'insediamento del 15 dicembre, che sancirà l'apertura della XVII legislatura. Completati anche i lavori nella sala d'Ercole, tirata a lustro dopo le modifiche agli scranni.(ANSA).