(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Non sarà facile per nessuno raggiungere il 50 % tra noi e M5S ci sono distanze enormi. Loro hanno un'idea diversa da noi su molti punti: sull'art. 18 per esempio o sullo Ius soli tema su cui Di Maio la pensa come Salvini". Lo afferma Roberto Speranza di "Liberi e Uguali" ai microfoni di Radio Anch'io, Radio Rai 1. "Noi - aggiunge - partiremo dai nostri valori: Sanità pubblica, scuola e università pubbliche, basta bonus fiscali, progressività nel pagare le tasse, più investimenti".