Terremoto: Norcia sempre più meta per nuove aziende

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 5 DIC - Norcia città terremotata e meta "preferita" per nuove aziende, pronte a delocalizzare tutta o parte della propria produzione anche per beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal Governo nelle zone colpite dal sisma. La conferma di un forte interessamento arriva dall'assessore comunale allo Sviluppo economico, Giuliano Boccanera. Che all'ANSA ha spiegato anche quali sono le intenzioni dell'amministrazione per favorire nuovi insediamenti. "La prossima settimana - ha detto Boccanera - dovremmo pubblicare un bando per la manifestazione d'interesse verso una decina di lotti già individuati, prima del terremoto, nel Piano degli insediamenti produttivi e se avremo le risposte che ci attendiamo il Comune si adopererà per favorire lo sviluppo di questa porzione di zona industriale. Intanto sono state già avviate alcune pratiche che porteranno nella nostra città aziende importanti, sia dal resto dell'Umbria che da fuori regione". "Tra queste - ha spiegato l'assessore - anche un Gruppo nazionale che realizzerà un impianto di betonaggio e contatti sono avviati anche con un grande prosciuttificio". Nel pensare alla Norcia imprenditoriale del futuro il Comune si è fatto promotore, assieme ad alcuni agricoltori e aziende locali, di un "biodistretto". "Si tratta - ha detto Boccanera - di un progetto che vuole mettere insieme agricoltori che producono biologico, ristoratori che usano solamente prodotti bio, ma anche tutte le altre imprese, di varia natura, che lavorano nel totale rispetto per l'ambiente. Nel far ripartire la nostra economia vogliamo farlo anche su basi etiche fondamentali per il futuro delle nostre terre". Permangono però le difficoltà di molte imprese nursine, "in particolare quelle edili, con la ricostruzione che tarda ad avviarsi". "Chi sta soffrendo - ha concluso Boccanera - sono, tra gli altri, anche gli imprenditori del turismo". (ANSA).