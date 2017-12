(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, attraverso i suoi legali ha chiesto di essere processato con il rito immediato, saltando la fase dell'udienza preliminare già fissata per il 14 dicembre, per l'accusa di falso nell'inchiesta sull'appalto per la Piastra dei servizi di Expo. Il sindaco lo ha annunciato su Facebook e i suoi legali lo hanno confermato.