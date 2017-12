(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Il sistema di difesa israeliano si sta preparando per una "possibile violenta" rivolta palestinese in Israele, principalmente a Gerusalemme, a seguito dell'annunciata intenzione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale dello Stato ebraico o di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. La polizia israeliana, lo Shin Bet e il comando centrale dell'esercito - riferiscono i media d'Israele - hanno tenuto in questi giorni numerose riunioni in tal senso.