M5s: Di Maio, no alleanze ora, dopo voto dialogo con tutti

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Ogni giorno un giornalista si sveglia e sa che deve tirare per la giacchetta il MoVimento 5 Stelle. Un giorno la Lega, un altro 'la cosa rossa'. Per corroborare la tesi ci si affida, a seconda dei casi, o al racconto di incontri mai avvenuti o a virgolettati falsi e non attribuiti a nessuno. Il MoVimento 5 Stelle non fa alleanze con nessuno e non sta pensando a chi 'aprire' o con chi 'fare intese'". Lo scrive su Facebook il candidato premier grillino Luigi Di Maio.