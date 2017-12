Corea Nord: Tillerson, bene posizione ferma Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 5 DIC - "Apprezziamo la posizione ferma degli alleati europei" verso "il regime della Corea del Nord". "Non accettiamo il programma nucleare che stanno conducendo e la denuclearizzazione della penisola coreana è un importante obiettivo per tutti. La pressione economica continuerà fino a quando o la Corea del nord non cambierà rotta o almeno fino a quando inizieranno le discussioni" per trovare una soluzione. Così il segretario di stato Usa Rex Tillerson in un punto stampa congiunto con l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini.