Brexit: Dublino insiste, status speciale Ulster o niente

(ANSA) - LONDRA, 5 DIC - Dublino resta ferma nella richiesta di uno status speciale per l'Irlanda del Nord nell'ambito dei negoziati sulla Brexit, punto chiave su cui ieri l'accordo é saltato dopo il veto imposto alla premier britannica Theresa May dagli alleati unionisti nordirlandesi del Dup. "L'opposizione del Dup é più una scenata politica che una vera questione di principio", ha detto il capo del governo di Dublino, Leo Varadkar, lasciando intendere che sulla questione la Repubblica non intende fare passi indietro. Ma per May il riferimento inserito nella bozza d'intesa poi saltata al mantenimento post Brexit del 'regulatory alignment' fra Irlanda del Nord e Ue (che di fatto potrebbe segnare la permanenza del solo Ulster nel mercato unico) rischia di essere ormai insostenibile in casa. Al 'no' del Dup si é unita infatti la leader Tory scozzese, Ruth Davidson, la quale ha avvertito la premier di non poter accettare un regime speciale per l'Irlanda del Nord destinato a non essere esteso al resto del Regno, Scozia compresa.