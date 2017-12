Corea Nord: Mosca, Lavrov-Tillerson ne discuteranno a Vienna

(ANSA) - MOSCA, 5 DIC - I capi delle diplomazie di Russia e Stati Uniti, Serghiei Lavrov e Rex Tillerson, discuteranno della situazione in Corea del Nord e del conflitto in Ucraina incontrandosi a Vienna a margine del Consiglio ministeriale dell'Osce in programma il 7 e l'8 dicembre: lo riferisce il vice ministro degli Esteri russo Serghiei Riabkov.