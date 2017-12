Giustizia: Greco, blocco turnover insopportabile

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Il blocco del turnover è "un costo insopportabile per il funzionamento della pubblica amministrazione": parola del procuratore capo di Milano Francesco Greco, che a un convegno ha parlato di "angoscia" per la situazione degli uffici che si trovano con anche il 40% di personale in meno. "Tutto il discorso sui tagli dei costi - ha detto - è stato impostato male perché non siamo stati capaci di distinguere fra costi e investimenti. Posso capire che le auto blu sono un costo, ma la formazione non è un costo, è un investimento. Anche il blocco del turnover, che angoscia soprattutto noi capi degli uffici giudiziari di Milano dove siamo arrivati a un 40% in meno di personale, è stato apparentemente un vantaggio economico iniziale per aggiustare il bilancio dello Stato, ma dopo 15 anni è diventato un costo insopportabile per il funzionamento della pubblica amministrazione". "Quando vediamo ogni settimana qualcuno che va in pensione, ci chiediamo - ha concluso -: come facciamo a sostituirlo?".