Dell'Utri: pg, sue condizioni compatibili con carcere

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Il procuratore generale di Roma, Pietro Giordano, ha dato parere negativo in relazione alla richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell'ex senatore Marcello Dell'Utri nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza che si è riservato la decisione. L'ex parlamentare sta scontando una pena di 7 anni nel carcere di Rebibbia per concorso esterno in associazione mafiosa. Il pg ha detto no alla scarcerazione facendo proprie le conclusioni dei periti del Tribunale che hanno sostenuto la compatibilità della detenzione di Dell'Utri ritenendo operabile il tumore alla prostata, emerso dopo analisi recenti, e stabile la patologia cardiologica di cui è affetto. Per la incompatibilità, invece, si sono espressi i consulenti che erano stati nominati dalla Procura. "Non ce la faccio più, mi sento provato e stanco". E' quanto riferito nei giorni scorsi dall'ex senatore Marcello Dell'Utri ai suoi legali, gli avvocati Alessandro De Federicis e Simona Filippi.