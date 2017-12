Brexit: Davis ai Comuni, nessun regime speciale per Ulster

(ANSA) - LONDRA, 5 DIC - L'accordo con Bruxelles sulla prima fase negoziale della Brexit sarà concluso "entro questa settimana". Se ne é detto convinto oggi alla Camera dei Comuni il ministro britannico per la Brexit, David Davis, malgrado lo stop di ieri sul dossier del confine irlandese. Davis ha assicurato che l'obiettivo finale resta quello di evitare una frontiera "hard" fra Irlanda del Nord e Irlanda, ma ha evocato la possibilità di un rinvio della definizione dei dettagli su questo punto alla fase due del negoziato, escludendo in ogni caso un qualsiasi status speciale per Belfast "rispetto ad altri territori del Regno Unito". E quindi negando di fatto che l'Ulster possa restare nel mercato unico e nell'unione doganale. L'opposizione laburista ha da parte sua attaccato il governo Tory e Theresa May per aver accettato "un imbarazzante" veto degli unionisti nordirlandesi del Dup. Partito con il quale i Conservatori formano "una coalizione del caos", ha polemizzato il ministro ombra per la Brexit, Keir Starmer.