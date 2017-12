(ANSA) - BUENOS AIRES, 5 DIC - Il governo argentino ha ammesso, per la prima volta, che i 44 membri a bordo dell'Ara San Juan - il sottomarino sparito 20 giorni fa - sono morti. Il ministro della Difesa, Oscar Aguad ha detto in tv che la missione 'search and rescue', chiusa giovedì scorso, "si apre quando ci sono dispersi in mare e si conclude quando sono salvati o non ci sono più le condizioni perché siano in vita. Secondo la Marina le condizioni ambientali e il tempo trascorso sono incompatibili con l'esistenza della vita umana". 'Quindi sono tutti morti?' gli è stato chiesto: "Esattamente" ha riposto il ministro.