(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Dopo la non assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una risoluzione per chiedere che Milano si candidi a ospitare la sede centrale della Corte unificata europea dei brevetti, che a sua volta lascerà Londra dopo la Brexit. La risoluzione è stata approvata all'unanimità (relatori Pietro Foroni, della Lega Nord, e Daniela Mainini, Patto Civico). E fra l'altro chiede di "continuare il lavoro di squadra già messo in atto per Ema, operando di concerto con Governo, Comune di Milano, Città metropolitana di Milano e parlamentari lombardi, nazionali ed europei".