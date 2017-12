(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Lo ius soli non è una priorità". Lo ha detto il senatore M5S Giovanni Endrizzi al termine della Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama in cui ha raccontato di averla spuntata sul biotestamento ma non sui vitalizi. "Abbiamo ottenuto di dare dignità alle persone" per quanto riguarda il fine vita, spiega, ma "nessun gruppo ha sostenuto la nostra battaglia sui vitalizi" che sono stati tolti dal calendario. "Se siamo pronti a votare eventuali "canguri" per approvare subito il biotestamento? Valuteremo, vedremo quanti emendamenti verranno presentati...", risponde.