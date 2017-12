(ANSA) - ROMA, 05 DIC -"Si conferma che la situazione è seria, grave. Certamente non ci potrà essere nessuno che nega che ci sono le mafie. Ostia non è un territorio mafioso, ma le mafie a Ostia ci sono, sono forti e insediate". Lo ha detto la presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi in una pausa della audizioni che si stanno tenendo a Ostia. La commissione ha audito tra gli altri il prefetto di Roma Paola Basilone e Michele Prestipino della Dda.