Golfo: Emirati da soli insieme all'Arabia Saudita

(ANSA) - BEIRUT, 5 DIC - Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi la creazione di un partenariato economico e militare con l'Arabia Saudita, separato dal Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), piattaforma che riunisce i sei paesi arabi della regione: Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti (Eau), Bahrein, Qatar e Oman. Oggi in Kuwait si è aperta l'attesa riunione dei ministri degli esteri dei paesi membri del Ccg, convocata dal Kuwait per tentare una mediazione nella crisi in corso da giugno tra Qatar da una parte, e Arabia Saudita con altri Paesi del Golfo dall'altra. L'annuncio della creazione da parte degli Eau di una piattaforma separata con Riad non è stata ancora confermata o smentita dall'Arabia Saudita. Riad e Abu Dhabi, assieme al Bahrein e all'Egitto, accusano il Qatar di essere "sponsor del terrorismo" per i suoi legami con la Fratellanza musulmana e per la sua tradizionale vicinanza all'Iran, arcinemico dei sauditi e degli Emirati.