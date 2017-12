Spara al ladro: per lui la condanna più pesante

«Ho sentito i rumori, ho visto gente incappucciata e ho sparato. Lo rifarei» dice convinto Giuseppe Chiarini, il 40enne bresciano che per aver ferito a colpi di fucile un ladro ha patteggiato una pena di due anni e otto mesi. Quattro mesi in più del rapinatore romeno di 20 anni, componente di una banda dell’est assicurata alla giustizia nella primavera scorsa, che tra il 29 e il 30 gennaio di un anno fa a Calcinatello, in provincia di Brescia, stava caricando con altri tre connazionali su un furgone la cassaforte di un bancomat fatta saltare poco prima quando venne raggiunto da due colpi di fucile alla coscia e al polpaccio.

La notte stessa il ferito venne portato in auto in Romania da due complici che al telefono raccoglievano indicazioni dal boss del gruppo: «Se vi fermano alla frontiera non dite nulla. Oppure che è stato ferito in Germania». Lo stesso capo del gruppo, in un’altra telefonata intercettata, raccontava: «L'Italia è buona solo per i bancomat. In Italia non funziona più niente». Lui ha patteggiato una pena di quattro anni e otto mesi per decine di bancomat farti esplodere, mentre per otto suoi complici le pene sono state inferiori. Compresa quella del 20enne rumeno Cristian Filimon, il ferito, che ha patteggiato una pena, sospesa, di due anni e quattro mesi. «Ora se dice che non potrà più lavorare per le ferite dovrò pure mantenerlo a vita» si sfoga Giuseppe Chiarini che inizierà a breve un percorso di affidamento in prova ai servizi sociali. «Questa è l’Italia e io voglio andarmene» racconta, mentre incassa attestati di solidarietà dal mondo politico.

«Io sono dalla parte di Giuseppe Chiarini» ha detto il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. Per il leghista «è incredibile che questo cittadino sia stato condannato ad una pena superiore al rapinatore. Così si fa passare un messaggio negativo, quasi un invito ai delinquenti a venire qui a rapinare, tanto qui si rischia pochissimo». Per il segretario della Lega Lombarda Paolo Grumoldi, «in un Paese normale il cittadino verrebbe premiato, qui invece si prende una condanna più pesante di quella dei rapinatori e dovrà pure risarcirli. Siamo all’assurdo».

Anche per Viviana Beccalossi, assessore di Regione Lombardia e esponente di Fratelli di Italia, «i cittadini sono sempre di più lasciati soli e, quando intervengono, rischiano di pagare per tutta la vita la legittima reazione di un istante. Non mi rassegnerò mai a vivere in un Paese in cui si confondono vittime e carnefici».