(ANSA) - TEL AVIV, 5 DIC - Il presidente palestinese Abu Mazen ha telefonato in serata al presidente russo Vladimir Putin informandolo "sulle minacce per la città di Gerusalemme". Ne dà notizia la Wafa aggiungendo che Abu Mazen ha aggiornato Putin sulla telefonata con Donald Trump e sulla sua "intenzione di trasferire l'ambasciata a Tel Aviv". "Occorre muoversi immediatamente - ha spiegato Abu Mazen - per proteggere Gerusalemme e i suoi santuari islamici e cristiani che sono esposti a rischi".