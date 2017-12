Nato: Alfano, ruolo Turchia importante, tenerne di conto

(ANSA) - BRUXELLES, 5 DIC - Il ruolo della Turchia nella Nato "è sempre stato molto importante e di questo dobbiamo tenere conto in ogni valutazione che facciamo nel rapporto" con Ankara. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, rispondendo a una domanda sulle frizioni tra alcuni alleati Nato e Turchia in relazione all'acquisto del sistemi di difesa missilistico S-400 dalla Russia. Per quanto riguarda più in generale l'incontro alla Nato, al via oggi, Alfano ha ricordato che giunge in "un momento molto importante" poiché "arriva in una circostanza veramente significativa, cioè proprio a poche settimane dalla firma dell'avanzamento della difesa comune europea" . "Questo significa - ha aggiunto - rendere più forte la complementarietà tra questa nuova missione europea, che è quella di un sistema europeo comune di difesa, e la Nato, dalla quale non ci si vuole allontanare, della quale noi siamo quinti contributori".