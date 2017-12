Molestie: Christiane Amanpour sostituirà Charlie Rose su Pbs

(ANSA) - NEW YORK, 5 DIC - Christiane Amanpour sostituirà ad interim Charlie Rose su Pbs. La rete televisiva pubblica americana ha scelto uno dei volti più famosi della televisione a livello mondiale per colmare il vuoto lasciato dal suo storico anchor travolto dalle accuse di molestie sessuali. Amanpour sarà in onda in fascia notturna con il suo show che viene già trasmesso da Cnn International. "Una notizia eccitante - ha scritto la giornalista su Twitter - il nostro show sarà disponibile anche al pubblico americano in modo temporaneo, prima a New York e poi a livello nazionale. Sintonizzatevi alle 23". Amanpour ha vinto numerosi premi giornalistici tra cui 11 Emmy per la sezione notizie e documentati, quattro 'Peabody Awards' per i suoi servizi giornalistici e due George Polk Awards, premi giornalistici assegnati in diverse categorie.