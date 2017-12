(ANSA) - VENEZIA, 5 DIC - Tre persone, in due differenti episodi, sono state aggredite e ferite a coltellate, a Marghera (Venezia) da un tunisino in stato di alterazione. Nessuno dei feriti è grave. L'uomo è poi stato bloccato dalla polizia mentre cercava di fuggire. Le aggressioni sono avvenute in pieno centro e sarebbero inizialmente legate a un diverbio per il furto di un telefonino. I feriti sono un marocchino, proprietario del cellulare, e poi una coppia intervenuta per placare gli animi del tunisino che insultava i passanti.