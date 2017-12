(ANSA) - LONDRA, 6 DIC - I servizi britannici dell'MI5 affermano d'aver sventato negli ultimi mesi un piano per uccidere la premier Theresa May ideato da un attentatore islamico, un lupo solitario ispiratosi verosimilmente all'Isis. Lo scrivono il Daily Telegraph e il Times, citando un rapporto presentato ieri dal direttore dell'MI5, Andrew Parker, al governo. L'uomo pare avesse in mente di far esplodere un ordigno rudimentale di fronte al 10 di Downing Street, per poi cercare di accoltellare May nel caos che ne sarebbe seguito.