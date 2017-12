Povertà: assolti 7 nomadi sgomberati da baraccopoli Milano

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Il Tribunale di Milano ha assolto 7 nomadi romeni per l'occupazione di una baraccopoli a Milano. Lo ha reso noto la Comunità di Sant'Egidio, precisando che la baraccopoli, in via Cima, era stata sgomberata il 15 marzo 2015, e agli occupanti era stato contestato il reato di "invasione di terreni ed edifici" compiuto "insediandosi all'interno di baracche fatiscenti utilizzate come dimora abituale". Gli imputati sono stati assolti perché "il fatto non costituisce reato". Il legale della Comunità di Sant'Egidio, che ha difeso i sette durante il processo, ha invocato lo stato di necessità, per salvaguardare il diritto fondamentale all' abitazione e per poter così riparare se stessi e le famiglie con bambini, senza causare danni a nessuno (il terreno su cui sorgevano le baracche era - ed è tuttora - inutilizzato). La baraccopoli di via Cima, seguita dai volontari della Comunità dal 2011 al 2015, era abitata da 8 famiglie e tutti i minori presenti erano iscritti regolarmente dall'asilo nido alle superiori. "La sentenza - dichiara la Comunità di Sant'Egidio - è importante perché è un forte 'stop' alla criminalizzazione della povertà. Le otto famiglie vivevano nelle baracche non per scelta ma per la povertà e l'assenza di alternative". La prova è data dal fatto che oggi, grazie al sostegno di Sant'Egidio, tutte le otto famiglie vivono in casa, continuano la scolarizzazione dei figli e in ciascuna almeno un componente lavora. "La povertà non si sconfigge con le ruspe o denunce che intasano i tribunali, ma con seri progetti di accompagnamento sociale" sottolinea la Comunità di Sant'Egidio.