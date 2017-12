Le Squadre Mobili delle Questure di Pordenone e Trieste hanno sgominato una banda che utilizzava esplosivo per fare saltare gli sportelli bancomat. In manette sono finite quattro persone, mentre altre due saranno sottoposte a obbligo di firma.

Arresti e perquisizioni sono stati eseguiti nella notte in collaborazione con le Squadre Mobili di Vicenza, Verona e Treviso e il supporto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

La banda è accusata di numerosi furti a bancomat messi a segno tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.