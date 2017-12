Sci: per il ponte dell'Immacolata si scia sulle Dolomiti

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Puntuali per la festività dell'Immacolata dell'8 dicembre si scia in tutte le 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski. Da oggi è disponibile la maggior parte degli impianti di risalita, compresi quelli della Val Gardena-Alpe di Siusi, della Val di Fassa, di Arabba-Marmolada. Domani si aggiungeranno gli impianti e le piste della Valle Isarco con Gitschberg-Jochtal e Plose, nonché San Martino di Castrozza-Passo Rolle con numerose aperture dall'8 dicembre. Saranno così in funzione 367 impianti di risalita (82% del totale) e 844 km di piste (70% del totale). Da oggi è aperto anche il Sellaronda in senso antiorario, mentre il giro orario sarà disponibile da venerdì 8 dicembre (attualmente interrotto tra Arabba e il Passo Pordoi causa collaudo impianto).