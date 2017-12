Sicurezza: poliziotti italiani a mercatino Natale Innsbruck

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Come avviene ormai da tempo, anche nel corso del periodo dell'avvento, in considerazione del gran numero di turisti italiani che visita i mercatini natalizi di Innsbruck, due agenti della questura di Bolzano pattuglieranno per sette giorni nel capoluogo tirolese al fianco dei colleghi tirolesi. Infatti, l'accordo bilaterale tra Austria e Italia, avente per oggetto la cooperazione di polizia in ambito transfrontaliero, prevede anche la possibilità di procedere ad uno scambio del proprio personale, con la finalità di accrescere sempre più la conoscenza delle metodologie reciproche di lavoro e la collaborazione. In tale quadro di ottimale cooperazione, il questore di Bolzano Giuseppe Racca ed il direttore della polizia del Tirolo Helmut Tomac hanno appunto concordato l'invio dei due agenti italiani, la cui presenza è ritenuta fondamentale per gestire situazioni di vario genere che interessano migliaia di visitatori, giungendo a risultati pienamente condivisi.