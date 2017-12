(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "La sinistra la sventola adesso a tre mesi dalle elezioni, per noi la difesa delle donne è invece prioritaria e lo è sempre stata". Lo afferma a Mattino 5, interpellato sul tema della violenza sulle donne, il leader di FI Silvio Berlusconi che sottolinea come, al governo "dopo un po' di tempo hanno dato la delega alle pari opportunità a Boschi che non ha fatto assolutamente nulla".