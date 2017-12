Sicilia: Pg Messina querela Cateno De Luca e i suoi legali

(ANSA) - MESSINA, 6 DIC - "Il Procuratore Generale di Messina ha citato in giudizio il deputato regionale Cateno De Luca ed i suoi avvocati per ottenere il risarcimento dei danni che avrebbe subito per le accuse mossegli dal deputato siciliano, peraltro ammettendo importanti circostanze di fatto come quelle riguardanti l'attività lavorative del figlio Serafino". A dirlo in una nota i legali di De Luca su una querela in sede civile per 500 mila euro presentata dal Pg Vincenzo Barbaro. "La singolare iniziativa - proseguono i legali - costituisce un poderoso assist che Barbaro offre a De Luca, che potrà andare in fondo e svelare ben altro oltre fin qui indicato in denunzie chiedendo accertamenti all'autorità giudiziaria. Noi preannunciamo denunzia per calunnia contro Barbaro avendoci accusati di istigazione e rafforzamento dei propositi criminosi di De Luca, mentre la difesa è stata sempre ossequiosa di ogni regola giuridica e deontologica. Chiediamo, a tutela prerogative della difesa, l'intervento dell'Ordine degli avvocati".