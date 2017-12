Caporalato: sfruttavano profughi nel Bresciano, 2 arresti

(ANSA) - BRESCIA, 6 DIC - I carabinieri di Carpenedolo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia hanno arrestato un imprenditore 56enne italiano e di 42enne pachistano, ritenuti responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Durante i controlli ad una delle strutture di accoglienza, alcuni richiedenti asilo avevano dichiarato di lavorare presso aziende varie della bassa Bresciana. I militari hanno effettuato controlli presso le aziende indicate e in una di queste hanno notato tre persone dileguarsi sul retro. Le irregolarità amministrative riscontrate nel corso dell'ispezione e le risposte elusive rese dal titolare, hanno dato il via ad una serie di ulteriori verifiche che hanno fatto emergere una situazione di sfruttamento e caporalato aggravato. Il pachistano reclutava la manovalanza tra extracomunitari in difficoltà e il titolare della ditta offriva loro un'occupazione per la quale - non sempre - pagava circa 3.50 euro all'ora. Massacranti i turni di lavoro: 10 ore giornaliere per 6 giorni.