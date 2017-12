Thyssen: in decennale rogo al via lavori memoriale vittime

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - "Erano dieci anni che aspettavamo questo momento, ce lo avevano promesso e finalmente è arrivato". Così Grazia Cascino, mamma di Rosario Rodinò, uno dei sette operai morti dieci anni fa nel rogo della Thyssenkrupp, davanti all'impalcatura di quello che, al cimitero Monumentale di Torino, diventerà il memoriale della tragedia. Il progetto, realizzato da Afc Torino in accordo con il Comune, prevede la realizzazione di un'opera in cemento armato con una serie di pilastri bianchi intorno che perdono la loro simmetria come colpiti dalla tragedia improvvisa. Il memoriale dovrebbe essere ultimato nel 2019; la spesa stimata è di 280 mila euro. "Diamo alla Città un luogo per non dimenticare", dice l'assessore ai Cimiteri, Marco Giusta, che invita a "pensare oltre la tragedia e a ricordare finalmente chi erano quelle sette persone prima di quella notte". In occasione dell'inaugurazione del cantiere dell'opera sono stati liberati in cielo sette palloncini bianchi, ognuno col nome degli operai morti alla Thyssen.