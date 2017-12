(ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - Il sud della California nella morso del fuoco, con le fiamme che hanno raggiunto Los Angeles. Lo scrive Cnn riferendo anche che il sindaco Eric Garcetti ha ordinato l'evacuazione di circa 150 mila residenti. In poche ore il numero dei roghi che stanno interessato il Golden State e' salito a cinque. Le fiamme sono alimentate dai venti forti. Finora sono andati in fumo oltre 26 mila ettari di terreno.