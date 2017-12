(ANSA) - VENEZIA, 6 DIC - Il governatore Luca Zaia conferma in una lettera al sottosegretario Gianclaudio Bressa che il Veneto intende trattare sull'autonomia "in tutte le 23 materie previste dalla Costituzione", ribadendo la partecipazione della Regione ai tavoli tematici già avviati dal Governo con Lombardia ed Emilia Romagna. In una lettera inviata al sottosegretario agli Affari regionali, Zaia sottolinea che tra i temi da trattare dovrà aggiungersi per il Veneto quello sulla sanità, confermando appunto l'intenzione di un negoziato le 23 materie previste dalla Costituzione agli articoli 116, terzo comma, e seguenti, secondo "una calendarizzazione proposta anche a seguito del confronto con il Governo".