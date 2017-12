(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Due cittadini albanesi, residenti in Puglia, sono stati espulsi oggi dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Lo fa sapere il Viminale, spiegando che con questi ultimi provvedimenti sono 100 le espulsioni eseguite con accompagnamento nel proprio Paese nel corso del 2017 e 232 quelle eseguite dall'1 gennaio 2015 ad oggi, riguardanti soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso.