Thyssen: Orlando, Germania passi dalle parole ai fatti

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "La Germania è un Paese che condivide con noi accordi e lo spazio di giustizia europea e siamo certi che nel tempo più rapido si passerà dalle affermazioni ai fatti. Speriamo che questo tempo sia particolarmente rapido perché, un po' per i tempi di trasmissione, un po' per la complessità dell'esecuzione della sentenza, già troppo tempo è passato". Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è tornato sulla richiesta alle autorità tedesche di dare corso alle sentenze a carico dei manager della Thyssen condannati per l'incendio di dieci anni fa. "L'Italia - ha ricordato Orlando - ha compiuto nei mesi scorsi tutti gli atti necessari a far sì che la giustizia tedesca desse corso alle sentenze pronunciate dai tribunali italiani. Abbiamo chiesto noi l'esecuzione della sentenza, la Germania si è assunta la responsabilità di eseguirla. Ho incontrato personalmente il ministro della Giustizia tedesco, la nostra rete diplomatica ha ulteriormente sollecitato". (ANSA).