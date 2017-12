Ucciso da camorra per presunto stupro ragazzino, un arresto

(ANSA) - NAPOLI, 6 DIC - Era sospettato da alcune persone di essere l'autore della violenza sessuale a danni di un minore. Ma quell'atto non è stato mai accertato. Quella voce però tutta da verificare - come emerge dalle indagini - sarebbe costata la vita ad un giovane tunisino, ucciso a Napoli nel 2015 con due colpi d'arma da fuoco alla tempia. Il suo cadavere fu bruciato e poi abbandonato in una discarica. A distanza di due anni gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli hanno arrestato uno dei presunti autori di quell'efferato omicidio. Un'ordinanza di custodia cautelare è stato notificata in carcere a Salvatore Sembianza, 37 anni, già detenuto per altra causa. Deve rispondere di omicidio, porto e detenzione di arma, distruzione e soppressione di cadavere. A far fuoco fu un altra persona ritenuta legata al clan Mazzarella, ora diventata collaboratore di giustizia.